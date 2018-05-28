Москва, 28 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Учёные из Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана и Физического института имени Лебедева (ФИАН) создали проект системы наноспутников для исследования Солнца. Об этом 28 мая сообщают «Известия».

Цитата из х/ф «Весна». Реж. Григорий Александров. 1947. СССР В Институте Солнца

Эксперимент получил название «Ярило». С помощью системы можно будет непрерывно наблюдать за активностью Солнца, благодаря чему появится возможность получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и фиксировать солнечные вспышки.

Планируется создание группировки как минимум из двух спутников стандарта CubeSat, один из которых будет постоянно находиться над освещенной стороной Земли, что позволит осуществлять непрерывное наблюдение.

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