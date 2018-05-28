Герат, Афганистан, 28 мая, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Официальные лица Афганистана заявили, что боевики убили по меньшей мере трех человек в провинции Герат, сообщает 28 мая Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Среди погибших были один гражданский и два сотрудника правопорядка, также ранения получили трое полицейских. Ответственность за теракт не взяла пока ни одна террористическая организация. Однако велика вероятность того, что преступление на совести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде пуштунов Афганистана в 1994 году, боевики сражаются с правительством страны за право создания государства, основанного на законах шариата.