Уссурийск, Приморский край, 28 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Новорожденного рысёнка в приморском зоопарке взяла на воспитание кошка Моника, которая двумя днями ранее сама родила двоих котят. Об этом сообщили в пресс-службе уссурийского зоосада «Чудесный».

zoosnow Рысь

По сведениям сотрудников учреждения, рысь по кличке Ариша перенесла тяжёлые роды и не смогла по состоянию здоровья ухаживать за своим первенцем.

«Моника ведет себя как образцовая мать. Она очень трепетно и с любовью относится ко всем своим деткам. Правда, из-за того, что рысенок больше и тяжелее своих братьев, Моника уже не в силах ее таскать, как остальных котят, поэтому она бережно покусывает свою приемную дочь за ушко», — цитирует РИА VladNews слова директора зоопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, двух самцов капибары — Лунтика и Фунтика воспитывает в Сахалинском зоопарке кенгуру по кличке Беня. Сумчатое животное заботится о детёнышах, прибывших из Красноярска и подселенных к нему в вольер. Кенгуру выводит молодых капибар на прогулку, и те ни на шаг от неё не отходят.

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