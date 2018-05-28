Москва, 28 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о разработке законопроекта, предусматривающего ограничение публикации, в том числе в соцсетях, фотографий третьих лиц без их согласия.

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«В ЕС вступил в силу закон, ограничивающий право публикации фотографий третьих лиц без их согласия. Направлено на защиту персональных данных граждан. С коллегой Ниловым Ярославом разработаем аналогичные поправки и в наше законодательство», — написал Лебедев в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая 2018 года на всей территории Евросоюза начал действовать закон General Data Protection Regulation (GDPR), который внесет множество изменений в уже действующие статьи и директивы, касающиеся персональных данных. Новый регламент под угрозой серьезных штрафов ужесточает требования к сбору, обработке, хранению и защите персональных данных. Если российский «закон Яровой» (374-ФЗ) обязывает компании такие данные собирать и долго хранить, то регламент ЕС, наоборот, ограничивает бизнес, в том числе и российский, в этом праве.