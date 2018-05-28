Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области арестованы трое обвиняемых в убийстве бизнесмена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Clker-Free-Vector-Images Убийство

Также им предъявлено обвинение в похищении человека, уточнили в СКР. На заключении троицы в СИЗО настоял следователь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело бизнесмена было найдено утром 24 мая возле дома на проспекте Ленина. На нём обнаружили множество ножевых ранений.

Очевидцы позднее сообщили журналистам о том, что за гражданином гнались трое неизвестных. Позднее в СМИ прошла информация о том, что они ранее работали в структуре ФСИН.