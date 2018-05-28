Амга, Якутия, 28 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Правительство Якутии начинает выплаты пострадавшим от паводка жителям республики. Первыми деньги получат подтопленцы из Амгинского района, куда большая вода пришла раньше, чем в остальные населённые пункты. Общая сумма выплат пострадавшим от паводка жителям этого муниципалитеты составит 21,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

14.mchs.gov.ru Поводок в Якутии

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Из 1030 пострадавших в Амгинском районе деньги получат 693. Остальным 337 пострадавшим выдать компенсации не получится потому, что у них возникли проблемы с документами и установлением места регистрации по прописке. Аналогичные трудности возникли также в Усть-Майском районе Якутии, где паводок навредил 1 316 жителям.

По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, первый объём средств на компенсации для тех, у кого с документами всё в порядке, выделен из резервного фонда Якутии и теперь будет перечисляться на банковские счета. Деньги из федерального бюджета люди получат дополнительно. Жителям Мегино-Кангаласского, Намского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов также начнут получать компенсации в ближайшие дни.

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Ещё одной мерой поддержки подтопленцам называется готовность министерства труда республики выплатить ежемесячные пособия за три месяца вперед. Эти деньги можно будет получить, подав соответствующее заявление в управление социальной защиты.

В связи с этим Алексей Колодезников призвал местные власти оказать юридическую помощь гражданам, выпавшим из списка, по оперативному обращению в судебные органы на получение выплат.

Тем временем аварийно-восстановительные работы в пострадавших от паводка сёлах Якутии продолжаются. Пока в свои дома вернулись только 139 семей из 266. Наиболее сложная ситуация в Амгино-Нахаринском наслеге, где 15 затопленных домов восстановлению не подлежат, проинформировал глава муниципалитета Николай Архипов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии, имущество которых пострадало от подтопления, полагаются выплаты в 10 тыс. рублей из регионального бюджета и 50 тыс. — из федерального. При полной утрате аналогичные компенсации составят 20 и 100 тыс. рублей соответственно. Депутат Леонид Владимиров счёл такой размер компенсаций недостаточным.

«Тут такие нюансы… Частично дом пострадал и так далее… Соседи мои сейчас на улице живут, у них дом около коровника стоит (уплыл — прим. ИА REGNUM ). Его обратно поставить — это же страшно, сколько затрат, миллиона не хватит. Они вообще в шоке и ждут, когда мы приедем, чем-то им поможем. А это частичная потеря имущества, видимо», — пояснял народный избранник.

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