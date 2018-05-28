Посёлок городского типа Емельяново, Красноярский край, 28 мая, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Словесная перепалка между депутатом и главой Зеледеевского сельского совета завершилась поножовщиной, сообщает 28 мая пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю.

Цитата из х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Михаил Старокадомский. 1941. СССР Потасовка

Инцидент произошел в поселке Зеледеево Емельяновского района. 26 мая 2018 года около 16 часов в следственные органы поступило заявление о том, что глава сельсовета достал имеющийся при себе нож и нанес удары по лицу и рукам депутата.

По данным местных СМИ, глава сельсовета мог пойти на преступление из-за давней обиды на местных депутатов, которые досрочно отстранили его от должности. По факту поступившего сообщения следователи проводят проверку.