Вашингтон, 28 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» сфотографировал в созвездии Льва галактику, притяжение которой «закрутило» в своеобразную зеленую арку свет более далекого звездного скопления, сообщает сайт Spacetelescope.

Www.spacetelescope.org Галактика SDSS J1156+1911

Изображение было получено в галактике SDSS J1156+1911, расположенной на расстоянии около 7,5 млрд световых лет от Земли. Галактика примерно в 600 млн раз тяжелее Солнца, благодаря чем искривляет и усиливает свет расположенной за ней галактики и удаленной на еще большее расстояние. При этом SDSS J1156+1911 находится внутри более крупного скопления галактик, чья масса в несколько триллионов раз выше, чем у Солнца.

Напомним, ранее космический телескоп «Спитцер», запущенный NASA в 2003 году и ведущий наблюдения в инфракрасном диапазоне, получил изображение так называемого кластера Пандоры — скопления галактик Abell 2744.

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