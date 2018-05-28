Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев уволен со своей должности без объяснения причин, не проработав и двух полных лет. Об увольнении сам чиновник узнал утром в понедельник, 28 мая, от отдела кадров Смольного.

Gov.spb.ru Смольный

Отметим, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с 28 мая по 2 июня находится в отпуске. Исполняет обязанности губернатора вице-губернатор Александр Говорунов.

«Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25 мая 2018 года от должности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга освобожден Андрей Мушкарев, — сообщили в пресс-службе Смольного. — Исполнение обязанностей председателя Комитета по развитию туризма возложено на заместителя председателя Комитета по развитию туризма Нану Гвичия».

Как рассказал Андрей Мушкарев «Фонтанке», увольнение стало для него полной неожиданностью, особенно на фоне успешного проведения ПМЭФ-2018 и Дня города.

«И форум прошел удачно с точки зрения туризма, много всего подписано, и празднование 315-летия Петербурга. Поэтому я был крайне удивлен», — сказал экс-глава комитета, добавив, что руководство города не объяснило ему причин увольнения.

Андрей Мушкарев родился 10 мая 1979 года в Ленинграде. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «мировая экономика и международные отношения».

В 2010 году был приглашен в компанию ООО «Международные паромные линии» (бренд ST. PETER LINE) на должность директора по продажам и маркетингу, где проработал более шести лет. С июня 2016 года — председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

С мая 2017 года — председатель совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Председатель совета директоров АО «Аэропорт «Пулково».

Как отмечали представители туристической отрасли при появлении Мушкарева в Смольном, впервые на должность главы смольнинского комитета по туризму был назначен профильный специалист.

Предыдущий глава комитета Виктор Кононов, выходец из ФСБ, покинул пост в Смольном по собственному желанию, проработав всего два месяца. Горожанам он запомнился тем, что поддержал клип Сергея Шнурова «В Питере пить», увидев в нем продвижение туристических возможностей Петербурга.