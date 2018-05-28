Минск, 28 мая, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Китай проспонсирует строительство в Минске дома на 80 социальных квартир, заявил глава комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета ДмитрийГуриненко, сообщает 28 мая БЕЛТА.

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По его словам, к 2019 году планируется завершить строительство дома на 80 квартир, в котором суммарно будет 5,5 тыс. кв. м. Вся документация одобрена китайской стороной. Гуриненко отметил, что строительство социальных квартир проходит в рамках второго этапа международного проекта «Строительство социального жилья».

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Напомним, Минск активно налаживает связи с Китаем, как с очень выгодным партнером. В 2018 году стороны планируют подписать безвизовый режим для привлечения туристов.