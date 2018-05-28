Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Обсуждаемое правительством возможное повышение НДС до 20% скорее связано не с необходимостью найти средства на исполнение новых майских указов, а с общей бюджетной ситуацией, полагает глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей (фрагмент). XVI век

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила о возможном повышении НДС с 18 до 20%. Таким способом правительство рассчитывает изыскать 2 трлн рублей, необходимых для исполнения новых майских указов Владимира Путина.

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Остальные 6 трлн рублей, по той информации, будут найдены с помощью займов и повышения пенсионного возраста.

«Обосновать рост можно было как угодно. Его решили обосновать майскими указами. Но было давно очевидно, что в бюджете дефицит, а рост налогов неизбежен. Вопрос был только в том, когда и как это будет сделано», — отметил Батушанский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 мая.

В России считается, что НДС — хорошо собираемый налог, возможно, в этом и была причина того, почему был выбран именно этот налог, добавил эксперт. Правительство пошло по пути наименьшего сопротивления.

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Единственным положительным последствием роста НДС с 18 до 20% будет то, что теперь НДС будет легче высчитывать в уме, иронизирует Батушанский.