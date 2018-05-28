Калуга, 28 мая, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В окрестностях деревни Куприно Боровского района Калужской области появилась опасная для здоровья и жизни несанкционированная свалка отходов неизвестного происхождения. Не исключено, что речь идёт о незаконном захоронении химикатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты местного отделения ОНФ.

Цитата из х∕ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР В царстве мусора

Общая площадь «полигона» составила 1,5 тыс. кв. м. Местные жители неоднократно обращались с жалобами на свалку к властям разных уровней, но внятных ответов до сих пор не получили, отмечают активисты.

«За почти полтора года работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» приходилось бывать на десятках и даже, наверное, уже на сотнях свалках. Определенно, свалка в Куприно — одна из самых жутких, что приходилось видеть за всё это время. Синие бочки с какими-то резко пахнущими веществами, содержимое которых выливается на землю, блистеры с таблетками, бутылки с непонятными жидкостями всех цветов радуги, разнообразные химические препараты, реактивы — все это «хозяйство» свалено буквально под боком у жителей деревни. Люди говорят, что бьют тревогу уже давно, направили письма во многие инстанции, однако до сих пор безрезультатно. Учитывая, что территория относится к категории «земли промышленности», за которую отвечают власти, непонятно, чем занимались все это время местные чиновники», — подчеркнул координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Калужской области Сергей Федосеев.

По словам общественников, ранее территория свалки была огорожена, здесь велась незаконная деятельность по перебивке дат сроков годности просроченных товаров. Затем место облюбовали производители контрафактного алкоголя, образовалась подозрительная свалка. Осенью 2017 года правоохранительные органы закрыли подпольный цех. С тех пор территория пустовала, а мусор так и не вывезли. Периодически порывами ветра он перемещается на частные участки, в окрестностях присутствует химический запах.

«Судя по всему, здесь нарушены все мыслимые экологические и санитарно-эпидемиологические нормы, и окружающей среде наносится ощутимый ущерб. Остается только догадываться, для производства какой, с позволения сказать, продукции и в какой деятельности применялись все эти брошенные устрашающие вещества. В настоящее время к территории есть свободный доступ. Помимо химических отходов опасность представляет заброшенный колодец и электрические коммуникации в помещении бывшего овощехранилища. Считаем, что оставлять и дальше это место в нынешнем состоянии абсолютно недопустимо», — подчеркнул Федосеев.

Калужское отделение ОНФ направило обращение в адрес регионального управления Росприроднадзора с просьбой принять меры по отношению к собственнику данного участка. Ответа пока нет. Общественники поместили данный объект на интерактивную карту проекта «Генеральная уборка».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Первые проблемные объекты с обозначением мусорных свалок появились на новой интерактивной карте Калужской области в начале 2017 года. Тогда активисты калужского ОНФ зафиксировали сразу три мусорных участка в Ульяновском районе.

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