Вашингтон, 28 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Учёные из США заявили, что падение астероида на Землю, произошедшее 65 млн лет назад, привело к резкому потеплению климата, которое продолжалось в течение 100 тыс. лет. Об этом сообщает издание Space.

State Farm Падение астероида на Землю

Отмечается, что учёные провели исследование изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений. В результате они пришли к выводу, что после падения астероида температура на Земле выросла на пять градусов, а потепление длилось не менее 100 тыс. лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM учёные пришли к выводу, что повышение температуры воздуха на Земле приведёт к тому, что бактерии станут более устойчивыми к антибиотикам.