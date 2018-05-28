Красноярск, 28 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2017 году коэффициент ценовой доступности жилья улучшился и составил 2,5 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, эта информация опубликована в отчёте об итогах социально-экономического развития Красноярского края за 2017 год.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

«При сложившемся уровне цен на жилищном рынке края коэффициент ценовой доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трёх человек) в 2017 году улучшился и составил 2,5 года, по итогам 2016 года составлял 2,7 года», — говорится в отчёте.

Таким образом, если красноярская семья из трёх человек будет откладывать деньги на квартиру, отказавшись от всех остальных трат, в том числе на еду, то сможет накопить необходимую сумму за 2,5 года.

Между тем, по данным краевой администрации, идея подобных расчетов не принадлежит красноярским чиновникам, а применяется повсеместно.

«Этот показатель доступности жилья используется по всему миру и именно в таком виде. Число лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые доходы будут откладываться на её приобретение. Это не красноярское и даже не российское изобретение. Учитывать траты на еду и развлечения в усреднении — это настолько субъективно. Если это не считать, то можно высчитать хотя бы приблизительный коэффициент», — цитируетТВКглавного специалиста отдела развития строительного комплекса министерства строительства Красноярского края Валерия Пуда.

Напомним, в Красноярском крае в секторе жилищного строительства в 2017 году введено 1 056,5 тыс. кв. метров жилья (76,9% к 2016 году). По итогам 2017 года по вводу жилья край занял второе место в Сибирском федеральном округе, уступив Новосибирской области. Чуть более 64% от общего объёма введённого жилья построено в столице региона — городе Красноярске (676,9 тыс. кв. метров).

Согласно отчёту об итогах социально-экономического развития Красноярского края за 2017 год, в прошлом году в регионе средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 4,3% и составила 51,0 тыс. рублей, на вторичном рынке — уменьшилась на 1,4% до уровня 42,0 тыс. рублей.