Москва, 28 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково приземлился пассажирский лайнер, у которого во время взлёта из Магнитогорска оторвало одно из колёс на стойке шасси. Об этом сообщает 28 мая телеканал «РЕН-ТВ».

confused_me Самолет

По словам капитана воздушного судна, во время взлета самолёта в аэропорту города Магнитогорск Челябинской области произошел удар, из-за которого стойка шасси лишилась одного из колёс. В авиакомпании Utair отметили, что посадка борта из Магнитогорска прошла в штатном режиме. В настоящее время выясняется причина происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в МЧС России отметили, что за 2017 год в России на 41% по отношению к 2016 году снизилось количество авиакатастроф. Всего за 2017 год в стране зафиксированы 23 авиакатастрофы, в то время как в 2016 году таких происшествий было отмечено 39.

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