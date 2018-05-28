Москва, 28 мая, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Госдума потратит не более 7,2 млн рублей на изучение международного опыта в сфере регулирования деятельности организаторов мессенджеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Предполагается, что исследование будет проведено до октября.

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Парламентарии настаивают на изучении опыта регулирования мессенджеров в США, Германии, Франции, Китае и Японии.

«Законодательное урегулирование правоотношений, связанных с использованием мессенджеров, обусловлено целями защиты прав граждан, обеспечения безопасности Российской Федерации и упорядочения распространения информации и обмена данными между пользователями мессенджеров, учитывая также имеющийся рост правонарушений и преступлений с их использованием в различных странах мира», — следует из документа.

Российские парламентарии хотят перенять зарубежный опыт в этой сфере для «недопущения повторения ошибок зарубежной правоприменительной практики».

Согласно законодательству, мессенджеры и другие похожие сервисы с 2014 года должны самостоятельно или по требованию профильного ведомства зарегистрироваться в реестре, передав основные данные о себе: страну регистрации, налоговые идентификаторы, адреса для связи. Всего по состоянию на 13 апреля 2018 года в реестре организаторов распространения информации в интернете значится 129 сервисов.

6 апреля 2018 года, после истечения срока предоставленного владельцам Telegram, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы о блокировке мессенжероа за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей. Пользователи в России с середины апреля наблюдают, как Роскомнадзор выполняет предписание суда о немедленной блокировке мессенджера.