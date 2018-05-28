Оренбург, 28 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика на пожаре. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, а также местонахождение родителей погибшего ребенка, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

По данным ГУ МЧС по области, утром 6 мая в многоэтажке по ул. Гагарина возник пожар в одной из квартир. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В тушении участвовали четыре спецмашины и 17 бойцов.

Предположительной причиной пожара является неисправность электропроводки. Как отметили в следственных органах, сейчас известно, что отец семейства находился на работе. Мама утверждает, что была дома в момент пожара. Эти данные в настоящее время проверяются.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, на территории Оренбуржья отмечен рост числа пожаров и их трагических последствий.

С начала 2018 года (по состоянию на 28 мая) произошло 752 пожара, что больше по сравнению с этим же периодом прошлого года на 9,1%. пожарах погиб 61 человек, рост составил 24,5%. Зафиксирована гибель пяти детей, в январе-мае 20−17 года пожар унёс жизнь одного маленького оренбуржца. Почти за пять месяцев 2018 года травмы получили 60 человек рост (26,4%), из них 13 детей (в 2017 году — два ребёнка).

Добавим, что следственные органы в марте (накануне весенних каникул) опубликовало памятку, где выражало обеспокоенность случаями выпадения детей их окон многоэтажек. Говоря о мерах безопасности в данном направлении, силовики сделали акцент на том, что необходимо помнить и о других правилах безопасности ребенка дом, в частности, не оставлять ребёнка одного в квартире с включенными электроприборами.