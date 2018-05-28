Киев, 28 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают официальное обращение Венгрии о пересмотре политики НАТО в отношении Украины.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Противостояние

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этом документе констатирует, что реформирование Украины провалилось».

«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — говорится в обращении.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина «не достигла успеха, несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи», и более того — «представляет опасность для соседей».

С учетом вышесказанного, Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине. Обращение направлено к руководству альянса и всех государств-союзников.

Политолог Юрий Романенко считает, что письмо Орбана содержит в себе абсолютно справедливым оценки состояния украинской государственности.

«Письмо венгров можно называть каким угодно, но реальность такова. Орбан абсолютно верно указывает на кризис украинского государства. Именно наши внутренние провалы формируют слабость наших переговорных позиций с внешними партнерами», — отмечает украинский эксперт.

Также он подчеркивает, что позиция Венгрии в НАТО отражает кризис в самом НАТО из-за разных позиций США и Европы по ряду ключевых вопросов.

«Конфликт между Украиной и Венгрией создаёт новые точки напряжения между европейскими странами по поводу НАТО, по поводу России и по поводу США, где Трамп не устаёт ковать новые проблемы в отношениях с Европой», — заявил Романенко.

Политический обозреватель Олег Пономарь отмечает, что защитниками Украины в данной ситуации выступят Польша, Литва и Канада.

«Они начинают официальный «наезд» внутри НАТО на Венгрию — «Орбан, Украина тебе не по зубам», — констатирует эксперт.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подтвердил, что Венгрия пытается инициировать пересмотр политики в отношении Украины.

«Пока НАТО уверяет, что это желание Венгрии не соответствует тому, что собирается делать альянс, политика в отношении Украины остается такой, какой она была: в первую очередь это поддержка нашей страны в войне с Россией», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе заседания Парламентской ассамблеи НАТО представители Литвы и Канады заявили, что Венгрия не должна блокировать сотрудничество Украины и НАТО, а решать свои проблемы с Киевом по-другому.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что между Украиной и Венгрией возник «семейный спор», который должен разрешить лично генсек НАТО Йенс Столтенберг.