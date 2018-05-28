Владимир, 28 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Владимирской области Светланы Орловой на второй срок, об этом 28 мая со ссылкой на неназванные источники сообщило РБК.

Permjak Флаг Владимирской области

Ранее неоднократно появлялись слухи, что Светлана Орлова уйдет в отставку. Среди причин назывались конфликт с местными элитами, неустойчивое социально-экономическое положение области и громкие коррупционные скандалы. Эта информация появляется и сейчас, когда Светлана Орлова уже объявила об участии в предварительном голосовании. По данным издания, встреча Владимира Путина и Светланы Орловой может состояться в начале июня.

Аргументом против выдвижения Светланы Орловой, как отмечает издание, мог бы стать затянувшийся конфликт главы региона и представителей местных элит. За время губернаторства он не только не решился, но и усугубился — последние два года в регионе заметно противостояние администрации области и Следственного комитета. Однако в итоге решение было принято в пользу Светланы Орловой.

«При этом учитывалось, что Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень поддержки Владимира Путина — он получил там 73,65% голосов», — цитирует издание источника.

В то же время ряд Telegram-каналов сообщил о том, что в ближайшее время ожидаются отставки губернаторов ряда российских регионов. В числе кандидатов на вылет называется и глава Владимирской области.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоятся в сентябре 2018 года. До последнего времени Светлана Орлова не сообщала, собирается ли она участвовать в них: ясность появилась только 22 мая — тогда Светлану Орлову выдвинуло для участия в предварительном голосовании региональное отделение партии «Единая Россия».

Ранее имя возможного кандидата раскрыло и местное отделение КПРФ. От партии в выборах может принять участие депутат областного заксобрания Лариса Емельянова.

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Кроме того, не отрицает возможности своего участия в выборах и сенатор от Владимирской области Антон Беляков. На пресс-конференции, прошедшей во Владимире в апреле 2018 года, он заявил, что пойдет на выборы губернатора только в случае, если будет благоприятная ситуация, потому что не хочет «набрать смешные 7%».

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