Киев, 28 мая, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Сотрудника пограничной службы Украины задержали правоохранители по подозрению в контрабанде табачных изделий, сообщают 28 мая «Украинские новости».

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Согласно сообщению, контрабандист-пограничник переправлял нелегально сигареты через украинскую границу. Преступника задержали при получении им денег за оказанные «услуги» в размере $1,08 тыс. Пограничнику вменяется статья 368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом».

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Напомним, ранее отдел противодействия наркопреступности украинской полиции задержал наркодилера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки. Наркоторговец планировал выручить с контрабанды $600.

Также ранее в Одессе был задержан еще один наркоторговец с 4 кг кокаина, привезенного из стран Ближнего Востока.