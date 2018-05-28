Магас, 28 мая, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В России 28 мая началась основная волна ЕГЭ. Первым испытанием для выпускников 2018 года станут экзамены по географии и информатике. Желая успехов школьникам и организаторам ЕГЭ, Рособрнадзор предупреждает о необходимости контроля и недопущения еще одного вида нарушений, к которому пытаются прибегнуть некоторые находчивые школьники.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Таким нарушением является сдача экзамена подставным лицом. Сам способ не нов, его уже опробовали в ряде субъектов РФ в прошлые годы, однако в последнее время он получает широкое распространение. Об этом заявил начальник управления Рособрнадзора по надзору и контролю за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Евгений Семченко.

По словам чиновника, видеонаблюдение за ходом экзамена, которое организовано практически во всех пунктах его сдачи, не дает возможности воспользоваться телефоном или шпаргалкой. Это заставило нерадивых выпускников поменять тактику обмана.

«Сегодня технологии позволяют видеть всё. Уже нет слепых зон. Так как контроль усилился, и невозможно заносить телефоны или как то по-другому связываться с внешним миром, ребята прибегают уже к последней возможности — просят других написать экзамен вместо себя. Прошу обратить на это особое внимание», — заявил Семченко в ходе совещания по вопросам подготовки к ЕГЭ, которое 27 мая прошло в Ингушетии.

Несмотря на то, что предупреждение о распространении данного вида нарушений было сделано в Ингушетии, чиновник отметил, что подставные лица на ЕГЭ — явление, распространяющееся в последнее время по России в целом.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный факт нарушения был зафиксирован в 2015 году в Карачаево-Черкесии. На экзамен вместо ученика явился его отец, очень похожий на сына. Этот факт выяснился во время просмотра кадров видео с экзамена, сообщал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, подводя итоги прошедших экзаменов.

Первый громкий скандал, связанный с подставными лицами на ЕГЭ, произошел в 2011 году в Москве. Были задержаны восемь студентов математических и технических вузов, которые за некоторое денежное вознаграждение согласились сдать экзамен по математике за выпускников. Студенты были исключены из вузов, а работы тех, кому они пытались помочь на экзамены, были аннулированы.