Кемерово, 28 мая, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов не признал свою вину, передает 28 мая агентство Моссовет.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Свою вину не признаю, виновным себя не считаю», — заявил Мамонтов на заседании суда.

Напомним, руководству кемеровского главного управления МЧС — Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора МЧС Кемерова Григорию Терентьеву — предъявлены обвинения в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, указанные лица не обеспечили проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, в том числе 37 детей.