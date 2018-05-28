Эксперт: Для граждан повышение НДС предпочтительнее других вариантов
Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Обсуждаемое правительством возможное повышение НДС до 20% для граждан предпочтительнее других рассматриваемых властью вариантов изыскания средств на исполнение новых майских указов, полагает глава аналитического отдела инвестиционной компании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила о возможном повышении НДС с 18 до 20%. Таким способом правительство рассчитывает изыскать 2 трлн рублей, необходимых для исполнения новых майских указов Владимира Путина.
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Остальные 6 трлн рублей, по этой информации, будут найдены с помощью займов и повышения пенсионного возраста.
Ранее правительство обсуждало вариант повышения другого, более чувствительного для граждан налога — НДФЛ, напомнил Кумановский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 мая. Повышение НДС предпочтительнее, поскольку в таком случае бремя налогового роста, необходимого для выполнения важных социальных программ, будет разделено между гражданами и бизнесом.
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В целом в нынешних условиях, когда правительство планирует реализацию масштабных социальных программ, а цены на нефть и газ не слишком высоки, использование тех или иных форм повышения косвенных налогов почти неизбежно, добавил Кумановский.