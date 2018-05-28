Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Обсуждаемое правительством возможное повышение НДС до 20% для граждан предпочтительнее других рассматриваемых властью вариантов изыскания средств на исполнение новых майских указов, полагает глава аналитического отдела инвестиционной компании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба, ФНС

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила о возможном повышении НДС с 18 до 20%. Таким способом правительство рассчитывает изыскать 2 трлн рублей, необходимых для исполнения новых майских указов Владимира Путина.

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Остальные 6 трлн рублей, по этой информации, будут найдены с помощью займов и повышения пенсионного возраста.

Ранее правительство обсуждало вариант повышения другого, более чувствительного для граждан налога — НДФЛ, напомнил Кумановский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 мая. Повышение НДС предпочтительнее, поскольку в таком случае бремя налогового роста, необходимого для выполнения важных социальных программ, будет разделено между гражданами и бизнесом.

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В целом в нынешних условиях, когда правительство планирует реализацию масштабных социальных программ, а цены на нефть и газ не слишком высоки, использование тех или иных форм повышения косвенных налогов почти неизбежно, добавил Кумановский.