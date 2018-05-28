Ангола, 28 мая, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В ангольской провинции Бенго с начала года было обезврежено 14 796 взрывных устройств, сообщает агентство Prensa Latina 28 мая со ссылкой на заявление Национального института по разминированию Анголы.

Александр Родионов. Сапёры. 1989

Обезвреживание проводится в муниципалитете Данде и является частью плана по обеспечению безопасности в Анголе. Согласно этому плану, страна должна быть освобождена от несдетонировавших мин до 2025 года. Это позволит местным жителям беспрепятственно передвигаться и заниматься сельским хозяйством.

Большое количество противопехотных и противотанковых мин — наследие длительной гражданской войны в Анголе 1975−2002 годов. По подсчетам правительства, понадобится около $250 млн, чтобы разминировать 1435 опасных участков по всей стране.