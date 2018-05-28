Ярославль, 28 мая, 2018, 10:57 — ИА Регнум. С таким предложением к заместителю председателя регионального правительства Роману Колесову обратился бывший главный эколог полигона «Скоково», член общественной экспертной группы Александр Большаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Скоково»

Причина — то, что выше водозабора находится городская свалка «Скоково», куда уже два месяца везут мусор из Москвы и Московской области. Ядовитый фильтрат со свалки, по данным общественности и некоторых членов экспертной группы, течет в реку Нору, а затем — прямиком в Волгу, к водозабору.

Кроме того, выше водозабора на берегу Волги находится еще одна «экологическая бомба» — залежи опаснейших отходов бывшего сажевого завода, так называемого «зеленого масла».

«Чтобы все это не попадало в краны к жителям Ярославля, предлагаю перенести водозабор выше по течению Волги, к Очапкам. То есть мы будем брать воду там, где она еще не загрязнена мусорным фильтратом и зелеными маслами, по трубе, проложенной по дну Волги, гнать в район существующего водозабора в районе Красного Маяка. Такой проект уже был, он назывался «Возрождение» и даже начал реализовываться, метров сто трубы уже было проложено, но потом все работы свернулись», — пояснил Александр Большаков корреспонденту ИА REGNUM.

Он упомянул фильм, который подготовила член экспертной группы Людмила Шабуева.

«Прекрасный фильм, с квадрокоптера снимали, там прекрасно видно, что фильтрат течет в Нору. Все это — правда. А то, что сейчас говорят — мол, фильтрат закачивается наверх на тело полигона — это бред неграмотного человека. Они просто собирают этот фильтрат в подземную емкость и качают в Нору, перебрасывая шланг через бруствер. Все это попадает в Нору и течет дальше, бурлящее, пенящееся. Нора после врезки этого стока с полигона, в который уже не стесняясь, сливают фильтрат и днем, и ночью, на протяжении 6 км — это уже сток с полигона стопроцентный», — говорит бывший главный эколог «Скоково».

По его словам, на свалке необходимо срочно восстанавливать очистные сооружения, поскольку стоки с него будут течь еще не один год даже после закрытия «Скоково».

Самое любопытное, что очистные сооружения там, по словам Александра Большакова, есть, но они находятся в нерабочем состоянии:

«Их строили при мне, тогда этот обошлось в 26 млн: сделали проект, построили установку, начали налаживать работу, потом мне пришлось уйти с полигона. Сейчас все это есть, только фильтрационная установка старая, ей 15 лет, цепи сгнили, ресивер взорвался и так далее, ее надо выбросить и поставить новую. А здания, сооружения, подводка воды, приемная емкость — все это действует. Наш завод ярославский готов поставить новую фильтрационную установку. Но вот как в то время убедили наших чиновников, что нет стоков с полигона — так это все и разваливается», — говорит Александр Большаков.

Отметим, что с тех по ситуация не очень изменилась. Региональное правительство и департамент охраны окружающей среды и природопользования продолжает уверять, что свалочный фильтрат в Нору не попадает, а обводная канава, где он скапливается, с речкой не соединена. Приводятся данные официальных исследований, согласно которым превышения вредных веществ в пробах, взятых из Норы, не выявлено.