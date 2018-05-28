Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Строительно-ремонтные работы могут нанести невосполнимый вред уникальному объекту культурного наследия — «Здание поворотного депо (круглое)» 1847 года постройки на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге.

Фракция «Справедливая Россия» в ЗС Петербурга Железнодорожное депо на Обводном канале

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, градозащитник Алексей Ковалев требует немедленно прекратить эти работы, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе парламентария.

Депутат обратился в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга. Ковалев требует остановить работы и воссоздать исторический облик здания, а также привлечь к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

В своем письме в КГИОП Алексей Ковалев отмечает, что на сегодняшний день «Здание поворотного депо» — наиболее сохранившееся круглое депо среди всех аналогичных построек бывшей Николаевской железной дороги.

«Это уникальный объект, самое старое паровозное депо не только в России, но и на всей территории бывшего СССР и бывшей Российской империи, включая Польшу, Финляндию и Аляску. В Москве аналогичное здание было варварски реконструировано и не сохранило свой исторический облик. Мы должны не допустить очередного вандализма по отношению к домам-памятникам», — подчеркивает справоросс.

По сообщению активистов, обратившихся к депутату, 24−25 мая верхнюю часть фасада здания (со стороны Днепропетровской улицы) начали обшивать гофрированным металлическим листом, искажая внешний облик и структуру архитектурного памятника. Кроме того, был частично удален старый штукатурный слой западного фасада с последующей замазкой цементным раствором и нанесением слоя краски.

Градозащитники предполагают, что при проведении работ нарушаются нормы федерального закона «Об объектах культурного наследия», а сами работы проводятся без согласования с надзорными органами.

«Здание поворотного депо (круглое)» построено в 1847 году по проекту архитектора Р. А. Желязевича. Депо имеет вид круглого кирпичного здания с внешним диаметром 64 м, в центре здания был установлен поворотный круг диаметром 13 м. Над поворотным кругом ранее возвышался купол со световым фонарем наверху.

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