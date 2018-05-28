Салехард, 28 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Маленького тюленя на проезжей части в ямальском посёлке Новый Порт встретил местный житель. Автомобилисты помогли ему «перейти дорогу», о чём рассказали в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Georg_Wietschorke Тюлень

Поселок Новый Порт, с населением в 1,7 тыс. человек, находится на побережье Обской губы — самого крупного залива Карского моря. Поэтому тюлени в Новом Порту не редкость, пояснила ИА «Север-Пресс» старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики и арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных УрО РАН Наталья Соколова.

«Возможно, по какой-то причине мать с детенышем расстались, и он просто потерял ориентир, приплыв к берегу. Видимо, движение в поселке привлекло его внимание, и он оказался среди людей», — полагает специалист.

Наталья Соколова просит при встрече с тюленями нести заблудившихся животных к берегу Обской губы и отпускать в воду.

Ранее интернет-пространство покорил морж, который вылез из лунки, пробуренной вахтовиками в ямальской Сабетте. Он посмотрел на странных двуногих и ушёл обратно под воду. Отметим, что люди обычно сталкиваются здесь с полярными медведями и лисами.