Лондон, 28 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой провести встречу с ней на территории островного государства таким образом, чтобы избежать массовых акций протеста, например в летней резиденции главы британского правительства Чекерс, сообщает британский таблоид The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По данным издания, план Мэй в Белый дом представит посол Соединенного Королевства в США Ким Даррок. Более того, предполагается, что президента США встретится с королевой Елизаветой II не в Букингемском дворце, а в Виндзорском замке.

Такие меры связаны с желанием британских властей избежать массовых акций протеста, вызванных визитом главы Белого дома в Великобританию. Чекерс и Виндзорский замок — территории частные, поэтому встречу можно провести без массовых акций протеста.

«Оба предложения будут представлены Белому дому сэром Кимом Дарроком с одобрения премьер-министра — одно о визите на Даунинг-стрит, другое — о проведении встречи в Чекерс», — отметил высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

«У нас есть полная программа для обоих вариантов, однако мы дадим понять, что мы бы очень хотели, чтобы президент предпочел вариант с Чекерс», — добавил он.

Напомним, после избрания Дональда Трампа президентом США на сайте британского парламента появилась петиция с требованием запретить ему въезд в страну в рамках государственного визита из-за его «женоненавистнических» взглядов и вульгарного поведения. По словам составителей, такой визит мог бы поставить королеву в неловкое положение.

При этом документ не исключает возможности приезда Трампа в Великобританию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.