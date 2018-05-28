Вашингтон, 28 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила трейлер к финалу Кубка Стэнли, главными героями которого стали капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Ролик выложен на сайте НХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и впервые за 13 лет вышел в финал Кубка Стэнли. Помимо него в составе «Кэпиталз» играют российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Вегас» проводит первый сезон в НХЛ и уже добрался до финала. Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017).

Напомним, финальная серия стартует 28 мая в Лас-Вегасе.