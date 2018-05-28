В Ростове-на-Дону борьба за лесопитомник превращается в войну с дольщиками
Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Ростова-на-Дону выступили с обращением к защитникам Александровского лесопитомника. Жителей микрорайона «Александровска» жертвы строительных пирамид просят не препятствовать строительству социального жилья на территории рощи, сообщает ИА REGNUM.
«От имени обманутых дольщиков города Ростова-на-Дону обращаюсь ко всем противникам строительства нового жилого комплекса на улице Вересаева с требованием немедленно прекратить препятствовать застройке социального жилья. Мы говорим спасибо властям региона за то, что нашлось решение, которое уже в следующем году позволит решить нашу проблему. Мы поддерживаем строительство нового ЖК на улице Вересаева — ведь 5% всех площадей застройщик передаст нам — обманутым дольщикам», — написал в своём обращении Александр П.
По его словам, согласно официальным данным, в Ростове-на-Дону более 1,7 тыс. обманутых дольщиков. Многие из них живут в режиме ожидания более 15 лет. При этом выплачивают ипотечные кредиты, а жить вынуждены практически на улице. Обманутый дольщик считает провокацией вырубку Александровской рощи.
«Речь идёт о строительстве на том участке, который изначально планировался под застройку — сейчас там свалка, аварийные деревья и стихийная поросль, сама же роща находится рядом и на её территорию никто не претендует. Более того на территории рощи благоустроят парк, его начнут строить вместе со строительством микрорайона! Мы считаем, что от такого строительства выиграют все: мы получим долгожданные квартиры, а жители Александровки получат вместо запущенной рощи современный облагороженный парк, новый детский сад, школу и прогулочные зоны, вместо запущенной территории. Людям — квартиры, деревьям — парк!» — сказано в обращении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчане готовятся к серии пикетов в защиту Александровской рощи. У жителей города-миллионника требование только одно — сохранить «островок живой природы», который чиновники отдают на растерзание застройщикам.
«Территория бывшего совхоза «Декоративные культуры», в народе известная как Александровская роща, подвергается вырубке. Сначала со стороны улицы Вересаева построены два жилых комплекса, после с восточной стороны рощи были сделаны попытки превратить рощу в парк, но благоустройство было остановлено без указания причин. Сейчас компания «Югстройинвест» собирается строить на месте рощи жилые комплексы, несмотря на то, что под застройку будет отдана территория старого аэропорта», — говорится в обращении к властям, опубликованном ранее на официальном сайте городской администрации.
Горожане просят рассмотреть вопрос обустройства на месте рощи парка с минимальной вырубкой деревьев, поскольку Александровская роща — единственный зелёный уголок на территории микрорайона.