Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Ростова-на-Дону выступили с обращением к защитникам Александровского лесопитомника. Жителей микрорайона «Александровска» жертвы строительных пирамид просят не препятствовать строительству социального жилья на территории рощи, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

«От имени обманутых дольщиков города Ростова-на-Дону обращаюсь ко всем противникам строительства нового жилого комплекса на улице Вересаева с требованием немедленно прекратить препятствовать застройке социального жилья. Мы говорим спасибо властям региона за то, что нашлось решение, которое уже в следующем году позволит решить нашу проблему. Мы поддерживаем строительство нового ЖК на улице Вересаева — ведь 5% всех площадей застройщик передаст нам — обманутым дольщикам», — написал в своём обращении Александр П.

По его словам, согласно официальным данным, в Ростове-на-Дону более 1,7 тыс. обманутых дольщиков. Многие из них живут в режиме ожидания более 15 лет. При этом выплачивают ипотечные кредиты, а жить вынуждены практически на улице. Обманутый дольщик считает провокацией вырубку Александровской рощи.

«Речь идёт о строительстве на том участке, который изначально планировался под застройку — сейчас там свалка, аварийные деревья и стихийная поросль, сама же роща находится рядом и на её территорию никто не претендует. Более того на территории рощи благоустроят парк, его начнут строить вместе со строительством микрорайона! Мы считаем, что от такого строительства выиграют все: мы получим долгожданные квартиры, а жители Александровки получат вместо запущенной рощи современный облагороженный парк, новый детский сад, школу и прогулочные зоны, вместо запущенной территории. Людям — квартиры, деревьям — парк!» — сказано в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчане готовятся к серии пикетов в защиту Александровской рощи. У жителей города-миллионника требование только одно — сохранить «островок живой природы», который чиновники отдают на растерзание застройщикам.

«Территория бывшего совхоза «Декоративные культуры», в народе известная как Александровская роща, подвергается вырубке. Сначала со стороны улицы Вересаева построены два жилых комплекса, после с восточной стороны рощи были сделаны попытки превратить рощу в парк, но благоустройство было остановлено без указания причин. Сейчас компания «Югстройинвест» собирается строить на месте рощи жилые комплексы, несмотря на то, что под застройку будет отдана территория старого аэропорта», — говорится в обращении к властям, опубликованном ранее на официальном сайте городской администрации.

Горожане просят рассмотреть вопрос обустройства на месте рощи парка с минимальной вырубкой деревьев, поскольку Александровская роща — единственный зелёный уголок на территории микрорайона.