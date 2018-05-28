Москва, 28 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил поддержку Станиславу Позднякову, который является кандидатом в главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.

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«У.Кремлев выражает поддержку четырехкратному олимпийскому чемпиону, первому вице-президенту ОКР С. Позднякову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремлев считает Позднякова достойным кандидатом, с которым можно вести диалог и выстраивать продуктивную работу.

Напомним, выборы нового главы ОКР состоятся 29 мая текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в РФ завершился период подачи заявок на выдвижение кандидатов на пост президента ОКР. Кандидатами на данный пост стали четырёхкратные олимпийские чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов.

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