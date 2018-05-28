Куньмин, Китай, 28 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Полиция китайской провинции Юньнань на юго-востоке страны задержала двоих подозреваемых и изъяла 17,58 кг метамфетамина, сообщили 28 мая местные власти, передает агентство Синьхуа.

Gidmed.com Метамфетамин

Как стало известно, в начале мая полиция получила наводку, что некие мужчина и женщина планируют перевезти через границу из Мьянмы в Китай наркотические вещества. Немедленно началось расследование, которое привело к тому, что 25 мая недалеко от АЗС в уезде Инцзян в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции Юньнань полиция изъяла 17,58 кг так называемого «льда».

Напомним, что провинция Юньнань граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Мьянма, Таиланд и Лаос. С начала 2017 года в этом районе было поймано 21 тыс. подозреваемых и изъято более 25,5 тонн наркотиков. Новости из Юньнани о задержании наркодилеров поступают с завидной регулярностью.