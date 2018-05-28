Калининград, 28 мая, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Экологи-общественники уличили в бездействии чиновников правительства Калининградской области в части улаживания резонансного социального конфликта. Речь идет о последствиях добычи песка на месторождениях «Западно-Ушаковское» и «Дворки».

Greenfront.su Губернатор Алиханов и эколог Иванов на проблемном песчаном карьере

ИА REGNUM уточняет, что песок с этих карьеров шел на засыпку острова Октябрьский, где построен футбольный стадион к ЧМ-2018. По данным экологов, из-за отказа бизнесменов восстановить территорию уже отработанных песчаных карьеров в подвалы домов пос. Ушаково пришла вода. Налицо признаки экологической катастрофы.

Газета «Новые колеса», освещавшая два года назад начало конфликта, цитировала местных жителей. Так, ушаковцы обратились к гендиректору ООО «Северо-Западная топливная компания» Петру Морхарту с вопросом:

«Пипец нам будет?»

Он ответил: «Да».

По данным Минприроды Калининградской области, недропользователи — ООО «Северо-Западная топливная компания» и ООО «Петербургская топливная компания» в 2017 году были оштрафованы на 4 млн рублей, однако добычу песка не прекратили, расширяя ареал своей деятельности.

Накануне в региональном правительстве под руководством вице-премьера Александра Шендерюка-Жидкова состоялось совещание, по итогам которого журналистам сообщили, что «ситуация на месторождениях песка в Гурьевском округе находится под контролем». Однако экологи-общественники так не считают.

«Жалобы населения на разработку ушаковских карьеров находятся в «зеленой папке» нашего президента, и в августе прошлого года, будучи в Калининградской области, Владимир Путин обратил внимание губернатора Антона Алиханова на эту проблему. Глава региона дал все необходимые поручения почти год назад. Увы, эти поручения потерялись уже на уровне его заместителя — Шендерюка-Жидкова», — прокомментировал ИА REGNUM председатель общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов.

По его словам, властные органы Калининградской области не ищут компромиссных решений и не прислушиваются к жителям, которым те или иные хозяйствующие субъекты в течение длительного времени ухудшают среду проживания и качество жизни в целом.

В качестве еще одного примера Иванов привел предприятие «Продукты питания» с хорватским капиталом, которое более 10 лет сбрасывает отходы в реку Лесная.

«Все эти десять лет «Продукты питания» подвергались периодически незначительным для крупного предприятия штрафам и лишь однажды выплатили ущерб за порчу водного объекта», — отметил эколог.

Возвращаясь к песчаным карьерам, корреспондент ИА REGNUM дополняет, что на совещании было сказано, что в адрес компаний, осуществляющих добычу, правительством направлены уведомления о возможном прекращении права пользования участками.

В частности, чиновники констатировали, что на участке недр «Западно-Ушаковское» ведутся работы без технического проекта разработки месторождения, а в «Дворках» компанией нарушены условия лицензии.