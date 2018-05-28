Сорочинск, Оренбургская область, 28 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области двое супругов и их сын получили сроки за реализацию контрафактного алкоголя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, семья занималась транспортировкой немаркированной алкогольной продукции, произведённой в Казахстане, на территорию Оренбуржья.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Алкоголь

Незаконная продажа алкоголя осуществлялась в 2014 — 2016 годы. У преступников имелись постоянные каналы сбыта алкоголя и прибыль от его реализации. В ходе расследования уголовного дела изъято свыше 3 600 бутылок немаркированной алкогольной продукции.

Семья признана виновной в хранении и перевозке в целях сбыта крупных партий алкоголя. Приговор первой судебной инстанции фигуранты уголовного дела посчитали слишком суровым и обжаловали. Однако суд признал первый вердикт обоснованным. В итоге женщине, являвшейся лидером семейной преступной группировки, назначено два года и восемь месяцев лишения свободы и 350 тыс. рублей штрафа, ее супругу — два года лишения свободы и 200 тыс. рублей штрафа, а сыну — два года и четыре месяца и 300 тыс. рублей штрафа. Все они будут отбывать назначенное наказание в исправительной колонии общего режима.

Стоит отметить, что одним из громких дел, связанных с реализацией алкоголя, стала серия продажи смертоносного напитка на востоке региона. В конце 2015 — начале 2016 года в Гае, Орске, Новотроицке горожане приобретали якобы импортный алкоголь, который оказался подделкой и вызвал тяжелые отравления, в ряде случаев со смертельным исходом. Экспертиза показала, что в жидкости содержался ядовитый метанол.

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