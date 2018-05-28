Великий Новгород, 28 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Новгородской области суд удовлетворил очередной иск прокуратуры по факту отсутствия надлежащего уличного освещения в населённом пункте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, речь в иске прокурора к местным властям шла о деревне Мстинский Мост Маловишерского района, где на улице Воровского не было света, а часть светильников на световых опорах и вовсе отсутствовала.

Николай Рерих. Заклинатель. 1943

Чудовский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию и областное учреждение «Новгородавтодор» организовать освещение в деревне.

Отметим, что уличное освещение в ряде населённых пунктов Новгородской области удаётся обеспечить только после обращения прокуратуры в суд. Прокуратура ссылается на нарушение федерального закона «О безопасности дорожного движения», отмечая, что отсутствие надлежащего освещения в тёмное время суток создает угрозу жизни людей, затрудняет работу специализированных служб, в том числе правоохранительных органов и скорой помощи, а также создает благоприятные условия для преступной деятельности.

С начала 2018 года по искам прокуратуры было восстановлено освещение на ряде улиц города Сольцы, в посёлке Волот и деревнях Взгляды и Междуречье Волотовского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также прокуратура встала на сторону жителей деревни Подберёза Демянского района, где линий электропередач нет вовсе и добивается электрификации населённого пункта в суде.