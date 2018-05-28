Москва, 28 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Москве во всех столичных поликлиниках открыты кабинеты врачей общей практики. Во всех столичных поликлиниках. Это более 2,5 тыс. помещений для ведения приема и почти 600 манипуляционных кабинетов. За первичной помощью на прием к врачам общей практики обращаются порядка 80% пациентов, сообщается на портале мэра Москвы.

Борис Гогин. Портрет врача Мягковой М.А.1976

Врачи общей практики имеют профессиональную переподготовку и оказывают помощь по таким направлениям, как отоларингология, офтальмология, неврология, хирургия, врачи могут сделать ЭКГ, измерить глазное давление и другие процедуры. Каждый из специалистов в среднем проводит более 100 приемов в неделю.

Напомним, все врачи общей практики также получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тысяч рублей в соответствии с грантом, учрежденным правительством Москвы. Стоит отметить, что пациенты со сложными заболеваниями продолжают наблюдаться у врачей узкого профиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в будущем в Мосвке количество кабинетов будет увеличиваться. В 2018 году количество врачей общей практики вырастет до 3 тысяч.

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