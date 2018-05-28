Москва, 28 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп несмотря на проявление высот в мировой «политической цирковой акробатике», переоценивает свои возможности, ввязываясь в слишком большое количество международных экономических, политических и иных конфликтов, заявил 27 мая бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп недавно… проявил чудеса мировой акробатики. На международном соревновании цирковых артистов ему бы дали первую премию за то, что он сделал с Северной Кореей. Такого акробатического номера никто не в состоянии был сделать… Но, если говорить о цирке, он жонглирует, когда у него слишком много шаров в воздухе», — заявил Кедми, отметив, что у Трампа экономические конфликты с Китаем и Европой, на грани военных конфликты с Ираном и Северной Кореей, а также конфликт с Россией и назревающий экономический конфликт с Японией.

Напомним, что на 12 июня была намечена встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которую последний 24 мая отменил под предлогом «открытой враждебности» Пхеньяна. При этом, сам Ким выразил «твердое намерение» встретить с Трампом. 28 мая стало известно, что представители США прибыли в Северную Корею для участия в подготовке встречи лидеров двух стран.

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