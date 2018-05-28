Москва, 28 мая, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Москве у школьников и их родителей появилась возможность получения онлайн-уведомлений о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) государственной итоговой аттестации (ГИА). Получить сообщение о результатах экзаменов можно на портале mos.ru и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», сообщается на портале мэра Москвы.

И. Тихий. Экзамен. 1957

Онлайн-уведомления избавят школьников и их родителей от необходимости постоянно проверять портал и ждать публикации результатов. Сообщения будут приходить в личный кабинет пользователя mos.ru, по электронной почте или на смартфон в виде push-уведомления. Первые результаты ЕГЭ станут известны до 6 июня.

В мэрии отметили, что кроме результатов ЕГЭ и ГИА с помощью онлайн-уведомлений также можно будет узнать о результатах основного государственного экзамена (ОГЭ) — это обязательный экзамен по окончании 9-го класса средней школы, государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и результаты итогового изложения (сочинения).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, услуга онлайн-уведомления была введена в Москве в 2017 году. В прошлом году услугой о результатах экзаменов воспользовались более 325 тыс. человек. Из них около 137 тыс. получили уведомления по электронной почте и более 189 тысяч — push-уведомления.

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