Махачкала, 28 мая, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Более 12 гектаров пастбищ отгонного животноводства уничтожено огнем в Ногайском районе Дагестана. Информация о пожаре в управление МЧС поступила утром 27 мая. Причиной пожара стало возгорание сухой травы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

skeeze Огонь

На тушение огня были направлены более 110 пожарных. В работах участвовали также специалисты ООО «Роснефть» и «Дагнефть», привлечена была спецтехника компаний — водовозы. Была подана заявка на применение вертолета МИ-8 для тушения огня с воздуха.

По данным спасательного ведомства, угрозы населенным пунктам, а также прикутанным хозяйствам не возникло. К 20:00 пожар был локализован. Спустя час его удалось полностью ликвидировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в течение нескольких недель мая стояла сухая жаркая погода, спасательное ведомство объявило в низменных и предгорных районах республики пожароопасность пятого класса. Неделю назад в Гумбетовском районе более четырех суток не могли справиться с пожаром. Выгорело более 90 гектаров территории, в том числе 12 гектаров леса. В тушении пожара принимали участие 165 человек.