Чита, 28 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Информацию ещё об одном из четверых российских военных, погибших при нападении террористов в Сирии (провинция Дейр-эз-Зор), удалось выяснить забайкальским СМИ. Помимо старшего лейтенанта Сергея Елина и сержанта Игоря Михайлова, похороненных накануне в Чите, проводить в последний путь предстоит также Вячеслава Кравченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео chita.ru Российских военных советников, погибших в Сирии, хоронят в Забайкалье

По данным ИА «Чита.Ру», Вячеслав Кравченко родился и вырос в селе Гавань, (Кыринский района Забайкальского края), расположенном в трёх километрах от российско-монгольской границы. Отсюда же был призван в Вооружённые силы России. После срочной службы подписал контракт. Похороны состоятся 29 мая.

Известно также, что военный комиссар Кыринского района Юрий Минин отказался от комментариев, сославшись на запрет разглашать «любую информацию». Не обнародует дату смерти военных и Минобороны РФ.

Напомним, Сергей Елин и Игорь Михайлов, погибшие при выполнении боевой задачи в составе артиллерийской батареи сирийских правительственных войск, служили в 200-й артиллерийской бригаде Восточного военного округа (Забайкальский край, посёлок Горный) и уже имели опыт командировок в Сирию. Проститься с ними накануне пришли генерал-майор Валерий Шарагов и заместитель командующего войсками Восточного военного округа, вице-адмирал Сергей Алёкминский.