Немецкие СМИ назвали Крым «неприступной крепостью»
Берлин, 28 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Крым, воссоединившийся с Российской Федерацией в 2014 г., становится «неприступной крепостью». Об этом пишет немецкий журнал Focus.
По мнению авторов статьи, Москва стремительно наращивает военную мощь на территории полуострова. Так, на днях в Крым прибыл оснащенный ракетными комплексами «Калибр» корабль «Вышний Волочек».
Журналисты издания напоминают, что после успешного применения в Сирии «Калибр» встревожил западных военных аналитиков.
Кроме того, говорится в статье, в Крыму размещены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и береговая артиллерия, а Черноморский флот получил новые фрегаты и подводные лодки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.
Голосование жителей полуострова стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.
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