Берлин, 28 мая, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Крым, воссоединившийся с Российской Федерацией в 2014 г., становится «неприступной крепостью». Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Неприступная крепость

По мнению авторов статьи, Москва стремительно наращивает военную мощь на территории полуострова. Так, на днях в Крым прибыл оснащенный ракетными комплексами «Калибр» корабль «Вышний Волочек».

Журналисты издания напоминают, что после успешного применения в Сирии «Калибр» встревожил западных военных аналитиков.

Кроме того, говорится в статье, в Крыму размещены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и береговая артиллерия, а Черноморский флот получил новые фрегаты и подводные лодки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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