Тюмень, 28 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Тюмени ежегодно вырубается и погибает зеленых насаждений в среднем в 5−10 раз больше, чем высаживается. Тюменские экологи представили администрации областной столицы факты варварской вырубки естественного щита городской среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Напомним, в Тюмени не стихают скандалы вокруг законной, на первый взгляд, вырубки зелёных насаждений. Арендаторы городских земель в апреле — мае активно уничтожают деревья гектарами, то под рынок, то под жилую застройку. Горожане объясняют властям, что пора остановить топор дровосека: в областной столице элементарно нечем дышать.

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Между тем, согласно отчёту комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области, в областной столице нет даже элементарного воспроизводства зеленых насаждений, доведения их количества до норм, установленных Сводом правил 42.13 330.2011 — «СНиП 2.07.01−89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Генеральным планом городского округа город Тюмень. Удельная площадь зелёных насаждений общего пользования в Тюмени составляет 2,3 кв. м на человека при норме 16 кв. м. А Генеральный план Тюмени предполагает и вовсе 19,9 кв. м на человека, но его канонам городские власти не следуют.

Чтобы понять бедственное положение Тюмени и её фактическое «облысение», общественники представили для сравнения ситуацию в других городах страны. К примеру, в Москве удельная площадь зелёных насаждений общего пользования составляет 23 кв. м на человека, в Омске и Екатеринбурге — 20 кв. м на человека. Представьте аналогичную ситуацию с вырубкой деревьев в этих городах, предлагают тюменские экологи, которых местные власти обвиняютв излишнем шуме. Там бы подобное вызвало социальный взрыв, уверены «зелёные» Тюмени. Причём факт недостатка зелёных насаждений по всем нормам и правилам признаёт областная прокуратура в официальных письмах тюменским экологам, но чиновники остаются безнаказанными.

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По предварительным подсчётам экологов, только за четыре месяца 2018 года вырублено более 12 тысяч деревьев. До декабря планируется уничтожить ещё примерно 30 тысяч стволов. Так, примерно 27 тысяч деревьев, в основном сосен и берез, планируется снести при подготовке к строительству участка кольцевой дороги, 711 деревьев придётся уничтожить при расширении проезжей части ул. Мельникайте, 500 — при расширении проезжей части ул. Одесская, Котовского и Осипенко, примерно 1000 — под строительство, а также несколько сотен — при ремонте инженерных сетей.

«Расширение проезжей части улиц производится в целях увеличения пропускной способности для автотранспорта, а значит, приводит к увеличению количества движущихся автомобилей. Является очевидным, что увеличивается и объем выбросов из выхлопных труб автомобилей, содержащих вредные вещества. Выбросы не успевают рассеиваться, оседать и напрямую устремляются в легкие людей. К тому же расширение улиц, как показывает международная практика, — бесперспективный, тупиковый путь решения проблемы, дает лишь временную иллюзию улучшения ситуации», — пишет в отчёте председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов.

Согласно официальным данным, в городе Тюмени ежегодно увеличивается количество автотранспорта на 5−6%, то есть за пять лет — на 25−30%. Через пять лет технически будет некуда улицы расширять — придётся «рубить», то есть сносить здания.

Компенсационная посадка деревьев не успевает за вырубкой по причине того, что по правилам благоустройства в городе Тюмени её можно заменить денежным взносом. Напомним, с 23−24 апреля 2018 года вырублен сквер на улице Велижанской. Срублено 125 тополей и клёнов. В бюджет Тюмени застройщик перечислил компенсацию в размере около четырёх миллионов рублей.

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В ночь с 20 на 21 апреля в районе завода «Медоборудование» уничтожено 361 дерево, из них 306 тополей, 50 берез и 5 сосен. Застройщик рынка перечислил в казну шесть миллионов рублей. Быстро и не хлопотно.

«За пять-шесть лет компенсационных выплат в городскую казну Тюмени с вырубки поступил почти миллиард рублей, при этом непосредственно на посадку зеленых насаждений из них использовано менее 100 млн рублей. Чтобы уменьшить, акцентирую внимание, поступление компенсационных средств в городской бюджет, администрация города Тюмени пошла на беспрецедентное решение — внесла изменение в методику определения компенсационной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений: введя туда еще один коэффициент — 0,1 для бюджетных организаций. Так как большая часть сноса в Тюмени осуществляется именно при реализации бюджетных проектов: расширении проезжей части улиц, строительстве развязок, мостов, объездной дороги, благоустройстве дворовых территорий и так далее. В результате объем поступлений снизился с 140 млн руб. в год до 80−90 млн рублей в год», — поясняет Альберт Фахрутдинов.

По подсчётам тюменских экологов, на эти деньги можно было бы высаживать по 15 тысяч деревьев в год. В реальности высаживалось от 200 до 1000 деревьев. Причём компенсационные выплаты за вырубку деревьев, по утверждению общественников, администрация Тюмени направляла не на восстановление зелёного щита, а в целом на благоустройство. Это и привело к тому, что город «облысел».