Москва, 28 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В последних числах мая температура воздуха в Москве поднимется до +27°C, сообщила 28 мая пресс-служба центра «Фобос».

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Отмечается, что температурный пик будет достигнут к среде, 30 мая. А уже через день — в первый день лета — погода в Москве изменится.

«К началу календарного лета мы подойдем уже с отрицательной аномалией температуры примерно на 5 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 28 мая в Москве ожидается облачная погода и до 20 градусов тепла.