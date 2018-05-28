Абакан, 28 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Хакасии заложниками роста цен на ГСМ могут стать местные фермеры. На сегодняшний день стоимость тонны дизельного топлива составляет уже более 51 тыс. руб., тогда как фермеры ранее закладывали расходы на уровне 39−43 тыс. руб. за тонну «дизеля», сообщил руководитель фракции ЛДПР в Верховном Совете Хакасии Валерий Старостин.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

«Беда пришла, как говорится, неожиданно, от нефтяников. Стоимость тонны дизельного топлива сегодня — свыше 51 тыс. рублей. Вряд ли кто-то предполагал ещё несколько месяцев назад, что такой рост был возможен. Все закладывали расходы на уровень 39—43 тыс. рублей за тонну «дизеля», просчитывали доходы, прибыли, объёмы работ. Сейчас это все рушится, фермеры идут за кабальными кредитами. Соответственно, осенью, даже если не случится снова природных катаклизмов и у нас будет урожай, то стоимость продуктов питания местных производителей будет запредельной. При доходах нашего населения — это очередной шок», — приводит слова Старостина пресс-служба Хакасского регионального отделения ЛДПР.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в Хакасии по состоянию на 14 мая 2018 года литр дизельного топлива в среднем стоил 43,44 руб., к 21 мая — уже 44,07 руб.

В республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы ИА REGNUM сообщили:

«На заправках АЗС Хакасии ценник поменялся в сторону увеличения стоимости литра ГСМ».

По данным ведомства, к концу минувшей недели (к 25 мая) на автозаправках ЗАО «Хакаснефтепродукт ВНК» (НК «Роснефть») цена литра АИ-95 установилась на отметке 41,20 руб. (+60 коп.); АИ-92 — 39,30 (+70 коп.); ДТ — 44,30 (+60 коп.). На АЗС «ХТК — Абакан» стоимость топлива составила: АИ-95 — 41,50 (+20 коп.); АИ-92 — 39,90 (+60 копеек); ДТ — 44,60 (+50 коп.). На оптовом рынке также наблюдается увеличение стоимости тонны горючего.

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Идет проверка обоснованности роста цен, подытожили в УФАС по Хакасии.

Между тем Валерий Старостин убеждён, что из-за скачка цен на ГСМ под угрозой находятся сезонные сельхозработы.

«Фермеры в буквальном смысле слова выворачивают карманы, распродают скот, семенной материал, берут кредиты, чтобы выкупить необходимые объёмы топлива. Предприниматели, которые заключили контракты на поставку продуктов в социальные и бюджетные учреждения, пассажирские перевозки, ремонт тех же дорог, сегодня отказываются от их исполнения, поскольку новые цены на ГСМ не вписываются в контрактные обязательства», — сказал он в интервью ИА «Хакасия».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, топливо в регионах РФ дорожает с апреля 2018 года. В экспертной среде существует мнение, что к концу 2018 года цена бензина марки Аи-95 в России достигнет 50 рублей за литр.

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