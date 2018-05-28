Якутск, 28 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали трех жителей Якутии, которые несколько дней провели на горе, спасаясь от паводка на реке Колыме, сообщает 28 мая служба спасения региона.

Алексей Комаров. Наводнение

Мужчины 21 мая вышли из города Среднеколымск в село Хатынганах, расстояние между которыми составляет около 60 километров. Жители имели с собой запас еды на два дня, однако в положенное время к месту назначения они не пришли. Пеший поиск мужчин не дал результатов из-за паводка, на помощь вызвали вертолет. В результате потерявшиеся были обнаружены 25 мая в 20 километрах от Хатынганах.

Выяснилось, что продуктов им хватило на три дня. Из-за большой воды мужчинам пришлось подняться на гору, где они и просидели в ожидании помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате большой воды в Якутии оказались подтоплены 143 дворовые территории, покинули свое жилье 431 человек, в том числе 125 детей. В пунктах временного размещения находится 67 человек, остальные предпочли пока пожить у родственников и знакомых.

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