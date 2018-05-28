В Якутии эвакуировали спасавшихся от паводка на горе мужчин
Якутск, 28 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали трех жителей Якутии, которые несколько дней провели на горе, спасаясь от паводка на реке Колыме, сообщает 28 мая служба спасения региона.
Мужчины 21 мая вышли из города Среднеколымск в село Хатынганах, расстояние между которыми составляет около 60 километров. Жители имели с собой запас еды на два дня, однако в положенное время к месту назначения они не пришли. Пеший поиск мужчин не дал результатов из-за паводка, на помощь вызвали вертолет. В результате потерявшиеся были обнаружены 25 мая в 20 километрах от Хатынганах.
Выяснилось, что продуктов им хватило на три дня. Из-за большой воды мужчинам пришлось подняться на гору, где они и просидели в ожидании помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате большой воды в Якутии оказались подтоплены 143 дворовые территории, покинули свое жилье 431 человек, в том числе 125 детей. В пунктах временного размещения находится 67 человек, остальные предпочли пока пожить у родственников и знакомых.
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