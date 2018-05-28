Россия защитила болельщиков, Китай осудил провокацию США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Антироссийская пропаганда: Россия ответила на обвинения в адрес своих болельщиков;
- Вторглись без одобрения: МИД Китая жестко осудил американскую провокацию;
- Сложная обстановка: в ФСБ рассказали о рисках диверсий;
- За кем последнее слово: СМИ узнали, что МВФ «послал Украину»;
- ЗОЖ с детсада: Скворцова рассказала, как будут увеличивать продолжительность жизни.
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