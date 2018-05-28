Москва, 28 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Около 50% жителей Российской Федерации считают отношения между Москвой и Парижем хорошими. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Франция и Россия

Согласно результатам исследования, 42% респондентов, отвечая на вопрос, какие сейчас отношения между странами, назвали их «скорее, плохими».

То, что отношения между РФ и Францией будут улучшаться, считает 51% жителей страны. 36% респондентов не исключают, что отношения между странами останутся без изменений.

Отмечается, что в проведенном по заказу МГИМО (У) МИД РФ 23−27 апреля методом телефонного интервью опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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