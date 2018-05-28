Москва, 28 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (76%) следят за работой правительства, в том числе 27% граждан следят внимательно, 49% — от случая к случаю. К переназначению Дмитрия Медведева на пост руководителя правительства 39% опрошенных отнеслись положительно, 45% — отрицательно.

Эрнст Фукс. Бесконечный наблюдатель (фрагмент)

Среди новых вице-премьеров почти неизвестны российским гражданам Константин Чуйченко, Максим Акимов и Юрий Борисов. Остальных политиков знают от четверти до половины жителей России. Положительные отзывы при оценке каждого из них преобладают, исключение составляет Виталий Мутко, к которому плохо относятся 25% респондентов.

В целом новый состав правительства РФ 46% опрошенных оценивают как профессиональный и компетентный. Противоположного мнения придерживаются 19% (среди людей с высшим образованием — 25%). 35% затруднились ответить. По мнению 47%, новое правительство будет работать так же, как и старое.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 20 мая 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что перед вторым правительством Дмитрия Медведева стоят цели принципиально нового уровня. Глава государства отметил, что «работа новому правительству предстоит большая, содержательная и очень интересная».

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