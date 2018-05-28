Москва, 28 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Возможность повышения налога на добавленную стоимость с текущих 18% до 20% обсуждается в правительстве России при участии министерства финансов, передают 27 мая «Известия» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Из публикации следует, что в результате указанного повышения бюджет России может получить дополнительные 2 трлн рублей за шесть лет. Эти средства будут направлены на финансирование мероприятий, предусмотренных новым майским указом президента России Владимира Путина.

Найти необходимые 8 трлн рублей на финансирование указа обещал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По данным источников издания, повышение НДС станет только одним из источников финансирования программ. Кроме него будет повышен пенсионный возраст, получены займы и проведена реформа налогообложения нефтяной отрасли, о чем сообщалось ранее.

Окончательные решения в правительстве не приняты, отмечает издание, некоторые из них могут со временем измениться.