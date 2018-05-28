Кемерово, 28 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Врачи разрешили отправить в следственный изолятор обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» главу МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова, об этом 28 мая заявил представитель прокуратуры на заседании Центрального районного суда Кемерово.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По его словам, специалистом установлено, что имеющиеся у Мамонтова заболевания не входят в перечень тяжелых и не препятствуют содержанию под стражей.

Напомним, 25 мая на Мамонтов и на начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева возбудили уголовное дело о халатности и растрате бюджетных денег в размере около 2 млн рублей. По версии следствия, в 2017—2018 гг. чиновники не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». После этого Мамонтов написал рапорт об увольнении.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В ходе расследования было установлено, что последняя проверка ТЦ проводилась в 2012 году, последующие были только «на бумаге».