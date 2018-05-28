Врачи разрешили отправить в СИЗО главу МЧС Кемеровской области
Кемерово, 28 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Врачи разрешили отправить в следственный изолятор обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» главу МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова, об этом 28 мая заявил представитель прокуратуры на заседании Центрального районного суда Кемерово.
По его словам, специалистом установлено, что имеющиеся у Мамонтова заболевания не входят в перечень тяжелых и не препятствуют содержанию под стражей.
Напомним, 25 мая на Мамонтов и на начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева возбудили уголовное дело о халатности и растрате бюджетных денег в размере около 2 млн рублей. По версии следствия, в 2017—2018 гг. чиновники не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». После этого Мамонтов написал рапорт об увольнении.
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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В ходе расследования было установлено, что последняя проверка ТЦ проводилась в 2012 году, последующие были только «на бумаге».